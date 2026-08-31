Перезапуск в РФ автозаводов иностранных компаний обошелся в 100 млрд рублей

Около 100 млрд рублей было инвестировано в перезапуск автозаводов, оставленных иностранными компаниями в России. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

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По его словам, при перезапуске заводов «основной акцент был сделан на сохранении предприятий, коллективов, инженерных компетенций».

«Мы перезапустили площадки ушедших компаний. Наряду с постановкой на конвейер новых моделей это обеспечило воссоздание производства автомобилей практически во всех востребованных сегментах», — указал он.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в России утвердили обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC
ТЕГИ:АвтопромДенис МантуровЗаводАвтомобили

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