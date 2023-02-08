Сборную Бельгии возглавил экс-тренер «Спартака» Тедеско
Королевская футбольная ассоциация Бельгии объявила о назначении главным тренером сборной этой страны Доменико Тедеско, ранее работавшего в московском «Спартаке».
Контракт с тренером, имеющим гражданство Германии и Италии, рассчитан до конца Чемпионата Европы-2024.
В числе конкурентов Тедеско на пост тренера сборной Бельгии СМИ называли немца Йоахима Лёва и португальца Андре Виллаш-Боаша.
Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, взяв с красно-белыми серебро Чемпионата России 2020-2021 и квалифицировавшись в Лигу Чемпионов УЕФА. После этого тренер сказал, что не будет продлевать контракт с российским клубом, назвав причиной этого пандемию. В декабре 2021 года Тедеско возглавил немецкий «РБ Лейпциг».
Сборная Бельгии после третьего места на Чемпионате мира-2018, проходившем в России, провалила ЧМ-2022. На турнире в Катаре «Красные дьяволы» не смогли выйти в плей-офф, заняв третье место в группе вслед за Марокко и Хорватией. После этого главный тренер команды Роберто Мартинес подал в отставку.
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