Сборную Бельгии возглавил экс-тренер «Спартака» Тедеско

В числе конкурентов Тедеско на пост тренера сборной Бельгии СМИ называли немца Йоахима Лёва и португальца Андре Виллаш-Боаша.

Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, взяв с красно-белыми серебро Чемпионата России 2020-2021 и квалифицировавшись в Лигу Чемпионов УЕФА. После этого тренер сказал, что не будет продлевать контракт с российским клубом, назвав причиной этого пандемию. В декабре 2021 года Тедеско возглавил немецкий «РБ Лейпциг».

Сборная Бельгии после третьего места на Чемпионате мира-2018, проходившем в России, провалила ЧМ-2022. На турнире в Катаре «Красные дьяволы» не смогли выйти в плей-офф, заняв третье место в группе вслед за Марокко и Хорватией. После этого главный тренер команды Роберто Мартинес подал в отставку.

