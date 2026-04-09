«Спартак» выбил «Зенит» из Кубка РФ по футболу

«Спартак» победил «Зенит» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Скончался бывший тренер «Зенита» и сборной Румынии Мирча Луческу

Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти отличились подопечные Хуана Карседо (7:6).

Красно-белые впервые с 2012 года смогли обыграть футболистов из Санкт-Петербурга, тогда «Спартак» в матче чемпионата РФ выиграл со счётом 3:2.

Ранее «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
