«Спартак» выбил «Зенит» из Кубка РФ по футболу
9 апреля 202602:01
«Спартак» победил «Зенит» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу.
Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти отличились подопечные Хуана Карседо (7:6).
Красно-белые впервые с 2012 года смогли обыграть футболистов из Санкт-Петербурга, тогда «Спартак» в матче чемпионата РФ выиграл со счётом 3:2.
Ранее «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- РПЦ: Градус вражды в обществе является признаком Второго пришествия
- Не сдавших ОГЭ школьников предложено учить в колледжах
- СМИ: Украина вводит многочасовые графики отключения электричества
- СМИ: У Путина и Пашиняна состоялся жесткий разговор за закрытыми дверьми
- Иран: США уже нарушили три пункта мирного плана
- В атаках катеров ВСУ в Черном море увидели след Британии
- Политолог назвал условие прекращения огня между Израилем и «Хезболлой»
- Религиовед рассказала о правилах подготовки к Пасхе
- Критик призвал Бьянку учитывать мнение аудитории