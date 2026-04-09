РПЦ: Градус вражды в обществе является признаком Второго пришествия
Проваляются признаки приближения Второго пришествия, сообщают РИА Новости со ссылкой на викария Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской Патриархии Силуана.
По его словам, об этом говорит повышение градуса вражды в обществе. Поверье о том, что отсутствие Благодатного огня накануне Пасхи предвещает Второе пришествие Христа. «Вот когда градус вражды превышает горение любви в обществе — это более очевидный признак скорого Второго пришествия, чем схождение или несхождение Благодатного огня», — указал священнослужитель.
Епископ выразил надежду, что Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет.
Ранее в РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
