Иран: США уже нарушили три пункта мирного плана
Вашингтон нарушил три пункта мирного плана из десяти еще до начала переговоров, сообщил в соцсети Х спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
По его словам, речь идет о нарушении прекращения огня в Ливане, проникновении беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Ирана и отрицание права Тегерана обогащать уран.
Парламентарий напомнил, что американский лидер Дональд Трамп назвал предложение Ирана из десяти пунктов «работоспособной основной для переговоров», при этом уже нарушены три его пункта. Галибаф отметил, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.
Трамп пошел на уступки Ирану из-за внутреннего давления, вызванного резким ростом цен на бензин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
