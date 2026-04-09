Не сдавших ОГЭ школьников предложено учить в колледжах

В Санкт-Петербурге не сдавшие ОГЭ ученики школ смогут поступить в колледжи на бесплатное обучение, сообщает «Коммерсант».

Принят законопроект о продлении сдачи ОГЭ только по двум предметам

На это направлен проект закона, который принят в первом чтении депутатами Законодательного собрания города. Инициатива позволит выпускникам девятых классов, не сдавшим ОГЭ, бесплатно учиться на программах среднего специального образования.

Депутаты отметили, что не сдавшие экзамен школьники теряют год, ожидая пересдачи. Если законопроект будет принят, ученики смогут за это время получить рабочую специальность. Новая мера, указали авторы инициативы, поможет бывшим школьникам выбрать карьеру, а также снизить дефицит кадров.

Ранее суд в Москве заблокировал сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
