Еще один регион РФ начнет штрафовать бизнес за отказ брать на работу участников СВО

Об этом было заявлено на заседании регионального правительства. Должностные лица будут штрафовать на сумму до 10 тыс. рублей, юрлица — до 25 тысяч. Квота для участников СВО в регионе составляет 1,2% от численности сотрудников для компаний со штатом от 100 человек. Помощь в поиске работы для демобилизованных Минтруд и Минэкономразвития республики сделают адресной.

В настоящее время такие квоты действуют почти в 30 регионах, а норма об ответственности за их неисполнение, включая штрафы, принята или готовится к принятию, по меньшей мере в 10 субъектах.

Ранее стало известно, что жертвы преступлений пожаловались на невыплату компенсаций ушедшими на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

