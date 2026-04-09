Еще один регион РФ начнет штрафовать бизнес за отказ брать на работу участников СВО
Власти Алтая введут административную ответственность в отношении компаний, которые отказываются брать на работу участников спецоперации в рамках отдельной квоты.
Об этом было заявлено на заседании регионального правительства. Должностные лица будут штрафовать на сумму до 10 тыс. рублей, юрлица — до 25 тысяч. Квота для участников СВО в регионе составляет 1,2% от численности сотрудников для компаний со штатом от 100 человек. Помощь в поиске работы для демобилизованных Минтруд и Минэкономразвития республики сделают адресной.
В настоящее время такие квоты действуют почти в 30 регионах, а норма об ответственности за их неисполнение, включая штрафы, принята или готовится к принятию, по меньшей мере в 10 субъектах.
Ранее стало известно, что жертвы преступлений пожаловались на невыплату компенсаций ушедшими на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
