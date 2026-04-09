СМИ: У Путина и Пашиняна состоялся жесткий разговор за закрытыми дверьми

Российский президент Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян 1 апреля после публичной встречи в Кремле провели разговор за закрытыми дверями, сообщает Hraparak.

По данным армянской газеты, после встречи и жесткого разговора, за закрытыми дверями состоялся еще более жесткий разговор. Москва сочла невозможным достичь какого-либо соглашения с Пашиняном. Поэтому, якобы было принято решение о практических шагах.

Российские власти приняли решение запретить въезд в Россию всем предприятиям, компаниям и даже культурным организациям, связанным с правительством Пашиняна. Также обсуждалась возможность лишения лицензии «Прошянского коньячного завода», по которой осуществлялся экспорт алкогольных напитков в Россию.

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну повезло, что президент России Владимир Путин не похож на своего американского коллегу Дональда Трампа, иначе армянского лидера ждал бы публичный позор, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН.

ФОТО: ТАСС / МИхаил Метцель
