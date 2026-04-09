Мэра Нововоронежа задержали за коррупцию через неделю после назначения

Как заявил источник в силовых ведомствах, ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. По предварительным данным, эпизод взяточничества произошел в период работы Черенкова заместителем главы одного из районов Воронежской области.

По данным «Коммерсанта», Черенков, будучи первым замглавы Павловского района, в апреле 2024 года получил от одного из предпринимателей 160 тыс. рублей за помощь в заключении с компанией последнего муниципальных контрактов.

Дело было заведено на основе материалов регионального УФСБ. Чиновник из-за обвинений в коррупции будет уволен с должности мэра Нововоронежа.

