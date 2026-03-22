«Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл столичное «Динамо» в гостевом матче 22-го тура чемпионата России со счетом 3:1.
Встреча прошла 22 марта 2026 года на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Голы у победителей забили Джон Джонс, Александр Соболев и Максим Глушенков. Единственный мяч в составе хозяев на счету Артура Гомеса.
Благодаря победе «Зенит» набрал 48 очков и сохранил второе место в турнирной таблице, сократив отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка.
«Динамо» потерпело первое поражение после зимней паузы. Команда с 30 очками опустилась на восьмую позицию.
В следующем туре 4 апреля «Зенит» примет «Крылья Советов», а «Динамо» в тот же день сыграет дома с «Оренбургом», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ
