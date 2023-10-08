«Спартак» в компенсированное время ушел от поражения в матче с ЦСКА

Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Открытие банк Арена» и завершилась со счетом 2:2.

На 31-й минуте счет открыл полузащитник ЦСКА Милан Гайич. Он же сделал дубль на 61-й минуте.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес на 41-й минуте отправил мяч в ворота ЦСКА. От поражения красно-белых спас полузащитник Хесус Медина, который сравнял счет в компенсированное время.

«Спартак» 1 октября проиграл «Крыльям Советов» со счетом 4:0, напоминает «Радиоточка НСН».

