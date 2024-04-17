Экс-президент «Спартака»: Карпина придется уговаривать работать с «красно-белыми»
«Спартак» — уже давно не тут клуб, в который все стремятся попасть, исправить положение мог был Валерий Карпин, но вряд ли он согласится работать со столь слабой командой, сказал НСН Андрей Червиченко.
Сегодня «Спартак» находится в крайне плачевном состоянии, спортивная составляющая практически разрушена, руководство клубов вынуждено уговаривать тренеров работать с командой. Об этом НСН заявил бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.
Ранее Гильермо Абаскаля уволили с поста главного тренера футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Команду испанский специалист возглавлял без малого два года — с 10 июня 2022 года. Эксперты прочат на роль преемника Абаскаля Станислава Черчесова, Валерия Карпина, Игоря Шалимова и других маститых специалистов, однако Червиченко уверен — никто не согласится тренировать «Спартак» из-за крайне слабого уровня команды.
«Единственный, кто может справиться с этой работой, это главный тренер клуба “Ростов” и сборной России Валерий Карпин, но не факт, что он согласится и пойдет. “Спартак” уже давно не тот, в который все стремятся попасть. На мой взгляд, он уже перешел в ту категорию, когда он должен уговаривать тренера, чтобы тот взялся с ним работать. Все понимают, что это крайне нестабильная субстанция, максимум через год-два тренеру придется искать новый клуб. Команду довели до состояния дурдома. Управление очень слабое, практически все секторы в клубе работают плохо. Есть только деньги, это, конечно, самое главное, чтобы клуб был наверху, но маловато для завоевания трофеев. Для этого еще надо, чтобы спортивная составляющая не хромала. А в “Спартаке” она не просто хромает — она на инвалидной коляске ездит», — сказал Червиченко.
Ранее сообщалось, что Абаскаль получит за увольнение из «Спартака» 770 тысяч евро.
После публикации материала Карпин посмеялся над слухами о том, что ему якобы предложили возглавить «Спартак», сообщил телеканал «Матч ТВ».
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