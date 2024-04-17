Экс-президент «Спартака»: Карпина придется уговаривать работать с «красно-белыми»

«Единственный, кто может справиться с этой работой, это главный тренер клуба “Ростов” и сборной России Валерий Карпин, но не факт, что он согласится и пойдет. “Спартак” уже давно не тот, в который все стремятся попасть. На мой взгляд, он уже перешел в ту категорию, когда он должен уговаривать тренера, чтобы тот взялся с ним работать. Все понимают, что это крайне нестабильная субстанция, максимум через год-два тренеру придется искать новый клуб. Команду довели до состояния дурдома. Управление очень слабое, практически все секторы в клубе работают плохо. Есть только деньги, это, конечно, самое главное, чтобы клуб был наверху, но маловато для завоевания трофеев. Для этого еще надо, чтобы спортивная составляющая не хромала. А в “Спартаке” она не просто хромает — она на инвалидной коляске ездит», — сказал Червиченко.

Ранее сообщалось, что Абаскаль получит за увольнение из «Спартака» 770 тысяч евро.

После публикации материала Карпин посмеялся над слухами о том, что ему якобы предложили возглавить «Спартак», сообщил телеканал «Матч ТВ».

