СМИ: Абаскаль получит 770 тысяч евро за увольнение из «Спартака»

По информации издания, сумма основана на заработной плате испанского специалиста за шесть месяцев. Условия были прописаны в контракте, рассчитанным до лета следующего года.

«Спартак» объявил об отставке Абаскаля 14 апреля после поражения от аутсайдера Российской премьер-лиги «Сочи».

Испанец возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством в сезоне-2022/2023 красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России, отмечает «Радиоточка НСН».

