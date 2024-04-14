СМИ: Абаскаль получит 770 тысяч евро за увольнение из «Спартака»

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль получит за увольнение 770 тысяч евро, пишет портал Metaratings.

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По информации издания, сумма основана на заработной плате испанского специалиста за шесть месяцев. Условия были прописаны в контракте, рассчитанным до лета следующего года.

«Спартак» объявил об отставке Абаскаля 14 апреля после поражения от аутсайдера Российской премьер-лиги «Сочи».

Испанец возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством в сезоне-2022/2023 красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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