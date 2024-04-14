СМИ: Абаскаль получит 770 тысяч евро за увольнение из «Спартака»
Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль получит за увольнение 770 тысяч евро, пишет портал Metaratings.
По информации издания, сумма основана на заработной плате испанского специалиста за шесть месяцев. Условия были прописаны в контракте, рассчитанным до лета следующего года.
«Спартак» объявил об отставке Абаскаля 14 апреля после поражения от аутсайдера Российской премьер-лиги «Сочи».
Испанец возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством в сезоне-2022/2023 красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России, отмечает «Радиоточка НСН».
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