«Спартак» уступил «Акрону» во втором товарищеском матче

Московский «Спартак» уступил тольяттинскому «Акрону» во втором товарищеском матче дня. Встреча прошла 8 июля на тренировочной базе в подмосковной Тарасовке.

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Игра прошла в формате два тайма по 35 минут. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу команды из Тольятти.

Первый товарищеский матч завершился вничью - 1:1.

«Спартак» ранее уступил «Зениту» со счетом 3:2 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербургская команда в пятый раз подряд завоевала чемпионский титул, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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