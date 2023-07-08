«Спартак» уступил «Акрону» во втором товарищеском матче
8 июля 202321:57
Московский «Спартак» уступил тольяттинскому «Акрону» во втором товарищеском матче дня. Встреча прошла 8 июля на тренировочной базе в подмосковной Тарасовке.
Игра прошла в формате два тайма по 35 минут. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу команды из Тольятти.
Первый товарищеский матч завершился вничью - 1:1.
«Спартак» ранее уступил «Зениту» со счетом 3:2 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербургская команда в пятый раз подряд завоевала чемпионский титул, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru