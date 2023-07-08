«Спартак» уступил «Акрону» во втором товарищеском матче

Игра прошла в формате два тайма по 35 минут. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу команды из Тольятти.

Первый товарищеский матч завершился вничью - 1:1.

«Спартак» ранее уступил «Зениту» со счетом 3:2 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербургская команда в пятый раз подряд завоевала чемпионский титул, напоминает «Радиоточка НСН».

