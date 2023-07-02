«Спартак» отказался от покупки футболиста из сборной Бразилии
Московский «Спартак» отказался от покупки нападающего сборной Бразилии по футболу Габриэля Барбозы, пишет портал Metaratings.
По информации издания, руководство красно-белых отказалось от покупки из-за высоких зарплатных ожиданий футболиста. Барбоза хочет зарабатывать 5,5 миллиона евро за сезон.
При этом самые высокооплачиваемые игроки «Спартака» получают за сезон 2,3-2,7 миллиона евро.
Барбоза выступает за «Фламенго». В текущем сезоне он провел 32 матча и забил 14 мячей.
Суд Амстердама ранее приговорил нападающего «Спартака» Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах, напоминает «Радиоточка НСН».
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