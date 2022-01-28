«Спартак» упустил победу в матче со словацким «Слованом»

Эта ничья стала первым матчем «Спартака» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли, который возглавил команду во время зимней паузы в Российской Премьер-лиге.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российский футбол ничего не потеряет, если агрессивные болельщики откажутся от походов на стадионы. Так он прокомментировал вступление в силу закона о введении в стране электронных паспортов болельщиков, так называемых Fan ID, наличие которых будет с 1 июня 2022 года обязательным при посещении стадионов.

