«Спартак» упустил победу в матче со словацким «Слованом»

Московский «Спартак» со счетом 2:2 сыграл со словацким «Слованом» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Дубае.

Красно – белые повели с разницей в два мяча после голов в исполнении Даниила Денисова и Зелимхана Бакаева в первом тайме, но после перерыва чехи сумели отыграться усилиями Владимира Вайса и Александра Чаврича. На 29-й минуте травму получил новичок российского клуба Леон Классен.

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Эта ничья стала первым матчем «Спартака» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли, который возглавил команду во время зимней паузы в Российской Премьер-лиге.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российский футбол ничего не потеряет, если агрессивные болельщики откажутся от походов на стадионы. Так он прокомментировал вступление в силу закона о введении в стране электронных паспортов болельщиков, так называемых Fan ID, наличие которых будет с 1 июня 2022 года обязательным при посещении стадионов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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