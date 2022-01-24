ФК «Спартак» объявил о создании женской команды
Руководство московского футбольного клуба «Спартак» объявило о создании женской команды. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
В сообщении отмечается, что вскоре у красно-белых появится взрослая женская команда, а также состоится набор девочек в академию.
В «Спартаке» отметили, что в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в Российской премьер-лиге, должен будет иметь в женскую команду.
Женские футбольные команды уже создали «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Зенит».
Ранее стало известно, что лидеры фанатских объединений московского ФК «Спартак» договорились бойкотировать матчи команды из-за закона о введении Fan ID.
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