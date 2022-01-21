Червиченко уверен, что «Спартак» ничего не потеряет из-за бойкота фанатов

Российский футбол ничего не потеряет, если агрессивные болельщики откажутся от походов на стадионы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко.

Накануне лидеры фанатских объединений московского ФК «Спартак» договорились бойкотировать матчи команды из-за закона о введении Fan ID. Об этом сообщает Telegram-канал «Арена Незыгарь».



«Не будут ходить – не будут, я думаю, побунтуют два-три тура и потом все придут на стадион. Я считаю, что у людей протест ради самого протеста, поскольку в принципе никто до сих пор не объяснил, чем плохи эти Fan ID, в чем их греховность. Я считаю, что единственная проблема, которая может быть, в том, насколько она удобна и легка в оформлении. А все остальное – польза», - отметил Червиченко.

По его словам, некоторые группы фанатов приходят на стадион с целью похулиганить, их отсутствие на матчах никак не навредит российским клубам.