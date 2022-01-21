Червиченко уверен, что «Спартак» ничего не потеряет из-за бойкота фанатов

Экс-президент «Спартака» отметил, что болельщики устраивают протест ради самого протеста и не могут объяснить, чем плохи Fan ID. 

Российский футбол ничего не потеряет, если агрессивные болельщики откажутся от походов на стадионы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко.

Накануне лидеры фанатских объединений московского ФК «Спартак» договорились бойкотировать матчи команды из-за закона о введении Fan ID. Об этом сообщает Telegram-канал «Арена Незыгарь».

«Не будут ходить – не будут, я думаю, побунтуют два-три тура и потом все придут на стадион. Я считаю, что у людей протест ради самого протеста, поскольку в принципе никто до сих пор не объяснил, чем плохи эти Fan ID, в чем их греховность. Я считаю, что единственная проблема, которая может быть, в том, насколько она удобна и легка в оформлении. А все остальное – польза», - отметил Червиченко.

По его словам, некоторые группы фанатов приходят на стадион с целью похулиганить, их отсутствие на матчах никак не навредит российским клубам.

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«Конечно, некоторые приходят на стадион, чтобы похулиганить и нарушать правила и закон, а тут их будут вычислять – это в их планы не входит. И не надо сильно переживать, если эти люди не будут появляться на стадионе. Я думаю, российский футбол ничего не потеряет. Может быть, люди, которые опасаются ходить, будут ходить. Я не думаю, что надо идти на поводу у маргинальной, агрессивной какой-то группы. Их, наверное, это раздражает. Как правило, представители этих группировок ходят на самые дешевые места. Основную массу денег приносят места подороже. И вообще доходы от билетов – не самая серьезная статья доходов. Тут спокойствие и порядок дороже, чем деньги, которые дает этот сектор», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

За сутки до Нового года Владимир Путин подписал закон о введении в стране электронных паспортов болельщиков, так называемых Fan ID, наличие которых будет с 1 июня 2022 года обязательным при посещении стадионов.

Ранее глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин сказал «Радиоточке НСН», что большинство фан-клубов не поддерживает этот закон, и предрек весенние акции протеста на трибунах.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ступников
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