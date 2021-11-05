«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы

Игра группы С, которая прошла на поле стадиона «Кинг Пауэр-Уолкерс», завершилась со счётом 1:1.

Мячи забили Виктор Мозес (51-я минута) и Даниэль Амарте (58-я). Голкипер россиян Александр Селихов отразил пенальти. 11-метровый удар исполнял Джейми Варди (75-я минута).

Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор позволил провести игры 14-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на своем официальном сайте.

Речь идет о матчах между «Динамо» и «Краснодаром», который состоится в субботу, 6 ноября, и о встрече «Спартака» и «Локомотива» в грядущее воскресенье, 7 ноября.

