СМИ: Возмущенные фанаты «Спартака» встретятся с командой и тренером
Болельщики «Спартака», возмущенные недавним поражением московского клуба от «Зенита» со счетом 1:7, встретятся с командой и главным тренером Руем Виторией, сообщает во вторник «Спорт-Экспресс».
По данным издания, встреча состоится на этой неделе. Болельщиков будут представлять члены фанатских объединений Fratria и Supporters group.
После матча с «Зенитом» представители Fratria написали в Twitter: «Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте «Спартак»!»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко говорил накануне в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что для решения проблем клуба надо «резать мясо по живому» и избавиться, как минимум, от половины игроков.
Руй Витория стал тренером «Спартака» в мае 2021 года, заключив контракт на два года. Под его руководством красно-белые сыграли 17 матчей, в которых одержали 6 побед, 2 раза сыграли вничью и 9 раз проиграли.
«Спартак» вылетел из квалификации Лиги Чемпионов УЕФА и сейчас выступает в Лиге Европы. В Чемпионате России московский клуб занимает 7-е место.
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