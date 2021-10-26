СМИ: Возмущенные фанаты «Спартака» встретятся с командой и тренером

После матча с «Зенитом» представители Fratria написали в Twitter: «Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте «Спартак»!»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко говорил накануне в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что для решения проблем клуба надо «резать мясо по живому» и избавиться, как минимум, от половины игроков.

Руй Витория стал тренером «Спартака» в мае 2021 года, заключив контракт на два года. Под его руководством красно-белые сыграли 17 матчей, в которых одержали 6 побед, 2 раза сыграли вничью и 9 раз проиграли.

«Спартак» вылетел из квалификации Лиги Чемпионов УЕФА и сейчас выступает в Лиге Европы. В Чемпионате России московский клуб занимает 7-е место.

