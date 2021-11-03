Роспотребнадзор позволил «Динамо» и «Спартаку» провести игры в Москве

Роспотребнадзор позволил провести игры 14-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на своем официальном сайте.

Речь идет о матчах между «Динамо» и «Краснодаром», который состоится в субботу, 6 ноября, и о встрече «Спартака» и «Локомотива» в грядущее воскресенье, 7 ноября. Обе игры будут организованы в соответствии с календарем на стадионе «Динамо» и «Открытие Банк Арене».

При этом обе площадки будут ограничены в количестве зрителей, стадионы смогут принять лишь 30% от общей вместимости. Кроме того, на матчи не пустят без QR-кода.

