«Спартак» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы против своего бывшего тренера

Московский «Спартак» в 1/8 финала футбольной Лиги Европы встретится с клубом «РБ Лейпциг» из Германии. Жеребьёвка прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Экс-главный тренер «Спартака» Тедеско возглавил РБ «Лейпциг»

Немецкий клуб возглавляет бывший главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско. Первый матч пройдёт 10 марта, ответная игра - 17 марта.

В других парах 1/8 финала Лиги Европы сыграют «Рейнджерс» (Шотландия) — «Црвена Звезда» (Сербия); «Брага» (Португалия) – «Монако» (Франция); «Порту» (Португалия) – «Лион» (Франция); «Аталанта» (Италия) – «Байер» (Германия); «Севилья» (Испания) – «Вест Хэм Юнайтед» (Англия); «Барселона» (Испания) – «Галатасарай» (Турция); «Бетис» (Испания) – «Айнтрахт» (Германия).

Ранее в УЕФА приняли решение,что из-за ситуации на Украине российские и украинские футбольные клубы будут играть свои домашние матчи на нейтральных полях.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ФОТО spartak.com
ТЕГИ:УЕФАФутболЛига ЕвропыФК "Спартак"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры