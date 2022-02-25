«Спартак» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы против своего бывшего тренера
Московский «Спартак» в 1/8 финала футбольной Лиги Европы встретится с клубом «РБ Лейпциг» из Германии. Жеребьёвка прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
Немецкий клуб возглавляет бывший главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско. Первый матч пройдёт 10 марта, ответная игра - 17 марта.
В других парах 1/8 финала Лиги Европы сыграют «Рейнджерс» (Шотландия) — «Црвена Звезда» (Сербия); «Брага» (Португалия) – «Монако» (Франция); «Порту» (Португалия) – «Лион» (Франция); «Аталанта» (Италия) – «Байер» (Германия); «Севилья» (Испания) – «Вест Хэм Юнайтед» (Англия); «Барселона» (Испания) – «Галатасарай» (Турция); «Бетис» (Испания) – «Айнтрахт» (Германия).
Ранее в УЕФА приняли решение,что из-за ситуации на Украине российские и украинские футбольные клубы будут играть свои домашние матчи на нейтральных полях.
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