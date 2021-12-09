Экс-главный тренер «Спартака» Тедеско возглавил РБ «Лейпциг»

Доменико Тедеско стал главным тренером футбольного клуба РБ «Лейпциг», сообщает пресс-служба немецкой команды.

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В сообщении говорится, что контракт с 36-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2023 года. Первой игрой для итальянца станет матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха, которая пройдёт 11 декабря.

До прихода в РБ «Лейпциг» Тедеско тренировал клубы «Эрцгебирге» и «Шальке 04», после чего на протяжении двух сезонов был главным тренером московского «Спартака». По его руководством «красно-белые» в сезоне 2020/21 заняли второе место в чемпионате России.

Ранее руководство «Манчестер Юнайтед» объявило, что экс-руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива», немецкий специалист Ральф Рангник назначен исполняющим обязанности главного тренера британского клуба, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияТренерФутбол
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