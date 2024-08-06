«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче МИР РПЛ
6 августа 202400:35
Футболисты московского клуба «Спартак» дома обыграли самарскую команду «Крылья Советов», сообщает «РЕН ТВ».
Встреча закончилась со счетом 3:0. Вторая подряд победа «Спартака» переместила клуб с седьмой на пятую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги.
Футболисты из Самары не выиграли ни одного матча, из-за чего с тремя поражениями расположились на последнем 16-м месте.
Ранее «Спартак» нанес поражение «Динамо» в матче Кубка России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru