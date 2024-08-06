«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче МИР РПЛ

Футболисты московского клуба «Спартак» дома обыграли самарскую команду «Крылья Советов», сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Футбольная сборная России в сентябре сыграет с Вьетнамом и Таиландом

Встреча закончилась со счетом 3:0. Вторая подряд победа «Спартака» переместила клуб с седьмой на пятую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

Футболисты из Самары не выиграли ни одного матча, из-за чего с тремя поражениями расположились на последнем 16-м месте.

Ранее «Спартак» нанес поражение «Динамо» в матче Кубка России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры