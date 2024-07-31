«Спартак» нанес поражение «Динамо» в матче Кубка России
Футбольный клуб «Спартак» (Москва) нанес сокрушительное поражение столичному «Динамо» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
Матч закончился со счетом 3:0. Голами отличились Манфред Угальде, Хесус Медина (реализовал пенальти) и Павел Маслов.
По итогам двух туров «Динамо» и «Зенит» делят первое место с шестью очками, «Спартак» с тремя очками находится на седьмой позиции.
В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с командой «Крылья Советов» (Самара) 14 августа. «Динамо» сыграет с одноклубниками из Махачкалы в тот же день.
Ранее «Спартак» заключил контракт с полузащитником Эсекьелем Барко из Аргентины.
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