СМИ: Футбольная сборная России в сентябре сыграет с Вьетнамом и Таиландом

Сборная России по футболу сыграет в сентябре два товарищеских матча. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Чемпионат».

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Собеседники портала утверждают, что обе игры пройдут во Вьетнаме, где подопечные Валерия Карпина сыграют с местной сборной, а также с национальной командой Таиланда.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что сборную России по футболу пригласили на товарищеский турнир во вьетнамском Хошимине.

По данным издания «Советский спорт», речь идёт о «Турнире трёх наций», который пройдёт во Вьетнаме с 4 по 10 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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