СМИ: Футбольная сборная России в сентябре сыграет с Вьетнамом и Таиландом

Собеседники портала утверждают, что обе игры пройдут во Вьетнаме, где подопечные Валерия Карпина сыграют с местной сборной, а также с национальной командой Таиланда.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что сборную России по футболу пригласили на товарищеский турнир во вьетнамском Хошимине.



По данным издания «Советский спорт», речь идёт о «Турнире трёх наций», который пройдёт во Вьетнаме с 4 по 10 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

