«Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России
29 августа 202321:37
Московский «Спартак» разгромил столичное «Динамо» в рамках Кубка России. Дерби завершилось со счетом 4:1 в пользу красно-белых.
У победителей отличились Александр Соболев, дебютировавший Срджан Бабич и Антон Зиньковский. Все голы красно-белых до 24 минуты. Единственный мяч у сине-белых записал на свой счет Муми Нгамалё.
"Спартак" возглавляет группу «D» в нынешнем сезоне Кубка России с девятью очками, следом идет «Динамо» с четырьмя баллами в активе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru