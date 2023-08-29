«Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России

Московский «Спартак» разгромил столичное «Динамо» в рамках Кубка России. Дерби завершилось со счетом 4:1 в пользу красно-белых.

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У победителей отличились Александр Соболев, дебютировавший Срджан Бабич и Антон Зиньковский. Все голы красно-белых до 24 минуты. Единственный мяч у сине-белых записал на свой счет Муми Нгамалё.

"Спартак" возглавляет группу «D» в нынешнем сезоне Кубка России с девятью очками, следом идет «Динамо» с четырьмя баллами в активе.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Динамо МоскваФК "Спартак"

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