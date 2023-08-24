«Это прекрасно!»: Лев Лещенко верит в успех Захаряна в Испании и медали «Динамо»
Лев Лещенко сказал в эфире НСН, что не жалеет об испанском трансфере юного игрока, назвал лидером «Динамо» Федора Смолова и отметил, что «кланяется» чешскому тренеру бело-голубых.
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, знаменитый певец Лев Лещенко, являющийся болельщиком московского «Динамо», заявил в интервью НСН, что не жалеет об отъезде Арсена Захаряна в Испанию.
20-летний Захарян ранее перешел из «Динамо» в «Реал-Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Его дебют в Испании может состояться уже 25 августа в игре баскского клуба против «Лас-Пальмаса».
«Буду смотреть, если покажут. Я считаю, что это очень позитивный момент и для «Динамо», и для Захаряна. Это прекрасно, расширяем границы нашего футбола, а то больше смотреть нечего, мы же не играем сейчас нигде. Мне абсолютно не жалко, что Захарян ушел. Надеюсь, он там найдет себя. Этот процесс остановить невозможно, жалей – не жалей. Я думаю, он адаптируется в Испании. С другой стороны, что такое испанский или английский футбол? Это все выдумки какие-то. Футбол есть футбол, хороший и качественный или некачественный. И игроки бывают хорошие, как Мбаппе или Роналду», - сказал Лещенко.
По его мнению, «Динамо» в этом сезоне сможет претендовать на медали, при этом лидер команды не Захарян, а Федор Смолов.
«Конечно, это потеря для "Динамо", тем более, что скамейка не очень большая. При этом я не думаю, что Захарян был лидером сегодняшнего "Динамо", он просто хороший и качественный игрок, на своей позиции играл хорошо. У "Динамо" нет лидеров, к сожалению, я бы в этом плане больше говорил о Смолове. Он опытный игрок и достаточно убедительно играет, последние два матча вообще прелестно играл, и с "Зенитом", и с ЦСКА. Так что все нормально. Думаю, в этом году "Динамо" может претендовать на медали, а вот какие именно, надо подумать. Во всяком случае, сейчас ощущается значительный прогресс. Личка (главный тренер "Динамо" Марцел Личка – прим. НСН) - молодец, кланяюсь ему, игра стала интересная, а матч с ЦСКА был самым ярким в этом году», - заключил собеседник НСН.
После пяти туров «Динамо» идет на третьем месте в российской Премьер-лиге. Бело-голубые, в частности, обыграли действующего чемпиона страны «Зенит»(3:2) и московский ЦСКА (2:1).
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «Динамо» входит в число клубов, которые могут навязать в этом году «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство.
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