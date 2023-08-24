«Это прекрасно!»: Лев Лещенко верит в успех Захаряна в Испании и медали «Динамо»

После пяти туров «Динамо» идет на третьем месте в российской Премьер-лиге. Бело-голубые, в частности, обыграли действующего чемпиона страны «Зенит»(3:2) и московский ЦСКА (2:1).

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «Динамо» входит в число клубов, которые могут навязать в этом году «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство.

