«Спартак» расторг контракт с бразильцем Педро Рошей

Роша перешел в «Спартак» летом 2017 года, за все время пребывания в стане московского клуба он принял участие лишь в 19 матчах, забил один гол и отдал две голевые передачи. Руководство столичного клуба несколько раз отправляло форварда в аренду в бразильские команды.

Ранее СМИ сообщали, что Леонид Федун покинет пост президента «Спартака».

