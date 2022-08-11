«Спартак» расторг контракт с бразильцем Педро Рошей

Футбольный клуб «Спартак» расторг соглашение с бразильским нападающим Педро Рошей, сообщает сайт красно-белых.

«Желаем Педро успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

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Роша перешел в «Спартак» летом 2017 года, за все время пребывания в стане московского клуба он принял участие лишь в 19 матчах, забил один гол и отдал две голевые передачи. Руководство столичного клуба несколько раз отправляло форварда в аренду в бразильские команды.

Ранее СМИ сообщали, что Леонид Федун покинет пост президента «Спартака».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:СоглашениеБразилияНападающийФК "Спартак"
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