СМИ: «Фиорентина» не может договориться с Кокориным о расторжении контракта

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» не может добиться согласия российского форварда Александра Кокорина на расторжение контракта, сообщает Corriere dello Sport.

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Клуб хочет разорвать контракт и выплатить спортсмену выходное пособие. При этом неизвестно, сколько именно «Фиорентина» заплатит футболисту за расторжение соглашения.

В настоящее время сторонам не удаётся прийти к логическому завершению переговоров.

Напомним, бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Химки», предложил Александру Кокорину перейти в подмосковный клуб из итальянской «Фиорентины».

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ФОТО: Алексей Даничев//РИА Новости
ТЕГИ:ФутболистыАлександр Кокорин
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