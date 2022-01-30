СМИ: «Фиорентина» не может договориться с Кокориным о расторжении контракта
Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» не может добиться согласия российского форварда Александра Кокорина на расторжение контракта, сообщает Corriere dello Sport.
Клуб хочет разорвать контракт и выплатить спортсмену выходное пособие. При этом неизвестно, сколько именно «Фиорентина» заплатит футболисту за расторжение соглашения.
В настоящее время сторонам не удаётся прийти к логическому завершению переговоров.
Напомним, бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Химки», предложил Александру Кокорину перейти в подмосковный клуб из итальянской «Фиорентины».
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