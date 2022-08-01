СМИ: Федун покинет пост президента «Спартака»

Федун был владельцем «Спартака» в течение 18 лет, пишет РИА ФАН. По данным СМИ, теперь во главе столичной команды встанет экс-президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц.

В июне Леонид Федун покинул пост вице-президента компании «Лукойл» по стратегическому развитию, напоминает телеканал 360. Отмечалось, что такое решение было принято в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

