СМИ: Федун покинет пост президента «Спартака»
Президент московского «Спартака» Леонид Федун может покинуть пост руководителя клуба. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Федун был владельцем «Спартака» в течение 18 лет, пишет РИА ФАН. По данным СМИ, теперь во главе столичной команды встанет экс-президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц.
В июне Леонид Федун покинул пост вице-президента компании «Лукойл» по стратегическому развитию, напоминает телеканал 360. Отмечалось, что такое решение было принято в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.
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