Эксперт о матче «Брага» - «Спартак»: Тревожно за красно-белых
Советский и российский футболист Сергей Кирьяков заявил в эфире НСН, что «Спартаку» в матче с «Брагой» будет очень непросто.
Московскому «Спартаку» сегодня предстоит выездной матч в Португалии против местной «Браги». Для российской команды это заключительный барьер перед групповым этапом Лиги Европы. И барьер, по оценке многих футбольных экспертов, практически непреодолимый.
Советский и российский футболист и тренер Сергей Кирьяков в эфире НСН признался, что ему тревожно за красно-белых, хотя он и с нетерпением ждет сам матч.
«Думаю, картина будет совершенно другая, чем в дерби с ЦСКА. Первая игра на выезде, здесь важен в какой-то мере результат, который оставлял шансы все исправить в случае негативного варианта. Это как минимум поражение с минимальным счетом, как максимум - не проиграть, ничья или победа, учитывая, что "Брага" громит всех на своем пути, довольно здорово играет в атаке. За это тревожно. С нетерпением жду этого матча, но есть определенные опасения», - сказал он.
Ранее «Спартак» одолел столичный ЦСКА в в Российской премьер-лиге. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Таким образом «Спартак» в турнирном рейтинге занял четвертое место, ЦСКА - шестое.
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