Ветеран «Спартака» призвал к революции
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу в эфире НСН рассказал, как нужно воспринимать заявления владельца «Спартака».
Продать московский «Спартак» в 2023 году намерен владелец футбольного клуба Леонид Федун. Об этом он заявил в интервью «Спорт Экспрессу». По словам Федуна, для этого он хочет создать команду, которая сможет завоевать «несколько титулов».
Ранее он заявлял, что собирается через несколько лет передать «Спартак» во владение болельщикам. Для этого Федун хотел перевести контрольный пакет акций клуба в некоммерческую организацию, членами которой были бы все поклонники клуба.
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН рассказал, как воспринимает все инициативы владельца «Спартака».
«Это очередной пиар со стороны Федуна. Он хитрит, чего он хочет, я не знаю. Федун – человек непорядочный, я не верю ему. Все это вилами на воде писано. За 20 лет, что он руководит командой, она выиграла один чемпионат. Выводы делайте сами. Мое мнение – в «Спартаке» нужно делать революцию. Можно хвалить команду, можно ругать, но в этой команде я «Спартак» не вижу. Он играет отдельные игры, эпизодами, играет на порыве. Мало игроков хорошего качества. Два – три игрока в команде ничего не решают. Много вопросов», - посетовал собеседник НСН.
Напомним, Федун приобрел контрольный пакет акций московского «Спартака» в 2003 году. Клуб стал чемпионом России по итогам сезона 2016/2017.
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