Ветеран «Спартака» призвал к революции

Продать московский «Спартак» в 2023 году намерен владелец футбольного клуба Леонид Федун. Об этом он заявил в интервью «Спорт Экспрессу». По словам Федуна, для этого он хочет создать команду, которая сможет завоевать «несколько титулов».

Ранее он заявлял, что собирается через несколько лет передать «Спартак» во владение болельщикам. Для этого Федун хотел перевести контрольный пакет акций клуба в некоммерческую организацию, членами которой были бы все поклонники клуба.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН рассказал, как воспринимает все инициативы владельца «Спартака».