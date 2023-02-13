«Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года
Московский футбольный клуб «Спартак» продлил контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем до лета 2025 года, сообщили в пресс-службе команды.
«Продолжаем идти к победам вместе», - заявил Абаскаль.
Генеральный директор «Спратака» Евгений Мележиков отметил, что стороны обоюдно стремились к пролонгированию контракта, а потому и переговоры шли конструктивно.
Гильермо Абаскаль пришел на работу в «Спартак» летом 2022 году. Сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице Мир – РПЛ.
Ранее НСН сообщала, что королевская футбольная ассоциация Бельгии объявила о назначении главным тренером сборной этой страны Доменико Тедеско, ранее работавшего в московском «Спартаке».
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