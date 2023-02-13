«Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года

Московский футбольный клуб «Спартак» продлил контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем до лета 2025 года, сообщили в пресс-службе команды.

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«Продолжаем идти к победам вместе», - заявил Абаскаль.

Генеральный директор «Спратака» Евгений Мележиков отметил, что стороны обоюдно стремились к пролонгированию контракта, а потому и переговоры шли конструктивно.

Гильермо Абаскаль пришел на работу в «Спартак» летом 2022 году. Сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице Мир – РПЛ.

Ранее НСН сообщала, что королевская футбольная ассоциация Бельгии объявила о назначении главным тренером сборной этой страны Доменико Тедеско, ранее работавшего в московском «Спартаке».


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СпортФутболФК "Спартак"
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