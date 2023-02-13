«Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года

«Продолжаем идти к победам вместе», - заявил Абаскаль.

Генеральный директор «Спратака» Евгений Мележиков отметил, что стороны обоюдно стремились к пролонгированию контракта, а потому и переговоры шли конструктивно.

Гильермо Абаскаль пришел на работу в «Спартак» летом 2022 году. Сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице Мир – РПЛ.

Ранее НСН сообщала, что королевская футбольная ассоциация Бельгии объявила о назначении главным тренером сборной этой страны Доменико Тедеско, ранее работавшего в московском «Спартаке».



