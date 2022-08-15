«Спартак» после разгрома «Сочи» вышел на первое место в РПЛ

Российский футбольный клуб «Спартак» прервал неудачную серию в матчах с «Сочи».

«Спартак» после победы над «Уралом» временно возглавил турнирную таблицу РПЛ

14 августа красно-белые разгромили южан, матч закончился со счетом 3:0. Это первая победа «Спартака» над «Сочи» в чемпионате России с июля 2019 года.

Таким образом, «Спартак» набрал 13 очков и единолично возглавил таблицу РПЛ.

Напомним, клуб «Спартак» расторг соглашение с бразильским нападающим Педро Рошей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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