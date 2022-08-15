«Спартак» после разгрома «Сочи» вышел на первое место в РПЛ
15 августа 202200:08
Российский футбольный клуб «Спартак» прервал неудачную серию в матчах с «Сочи».
14 августа красно-белые разгромили южан, матч закончился со счетом 3:0. Это первая победа «Спартака» над «Сочи» в чемпионате России с июля 2019 года.
Таким образом, «Спартак» набрал 13 очков и единолично возглавил таблицу РПЛ.
Напомним, клуб «Спартак» расторг соглашение с бразильским нападающим Педро Рошей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru