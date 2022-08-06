«Спартак» после победы над «Уралом» временно возглавил турнирную таблицу РПЛ
Столичный «Спартак» на выезде победил «Урал» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу и временно возглавил МИР РПЛ.
Красно-белые выиграли со счетом 2:0. Авторами победных голов стали Квинси Промес и Михаил Игнатов, сообщает «Матч ТВ».
«Спартак» впервые за 27 лет забил 11 голов в стартовых четырех турах чемпионата России. Набрав 10 очков, команда возглавила турнирную таблицу РПЛ.
Следующая игра у «Спартака» состоится с «Сочи».
Ранее сообщалось, что руководство столичного футбольного клуба «Спартак» заключило партнерское соглашение с онлайн-платформой Wildberries, сообщает «РБК Спорт». По его данным, логотип Wildberries появится на игровой форме футболистов начиная с сезона 2023/24.
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