Логотип Wildberries появится на форме футболистов «Спартака»
27 июля 202212:39
Руководство столичного футбольного клуба «Спартак» заключило партнерское соглашение с онлайн-платформой Wildberries, сообщает «РБК Спорт».
По его данным, логотип Wildberries появится на игровой форме футболистов начиная с сезона 2023/24.
Как отмечается, новый технический спонсор со следующего года начнет поставлять экипировку всем командам клуба. Договор рассчитан на три года.
Ранее сообщалось, что Nike прекратила спонсировать «Спартак».
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27 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru