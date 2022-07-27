Логотип Wildberries появится на форме футболистов «Спартака»

Руководство столичного футбольного клуба «Спартак» заключило партнерское соглашение с онлайн-платформой Wildberries, сообщает «РБК Спорт».

По его данным, логотип Wildberries появится на игровой форме футболистов начиная с сезона 2023/24.

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Как отмечается, новый технический спонсор со следующего года начнет поставлять экипировку всем командам клуба. Договор рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что Nike прекратила спонсировать «Спартак».


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:СоглашениеФутболЧемпионат России По ФутболуФК "Спартак"
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