СМИ: Скончался экс-тренер «Спартака» Георгий Ярцев

Бывший тренер «Спартака» и сборной России по футболу Георгия Ярцев скончался в возрасте 74-х лет, сообщают «Известия».

По данным издания, Ярцев умер у себя дома. Причины смерти не уточняются.

Эту же информацию подтверждает РЕН ТВ.

Ярцев начинал футбольную карьеру в «Спартаке» из Костромы. Он выступал в разных клубах на позиции нападающего, в том числе и в московском «Спартаке», за которой провел более 100 матчей.