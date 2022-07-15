СМИ: Скончался экс-тренер «Спартака» Георгий Ярцев

Бывший тренер «Спартака» и сборной России по футболу Георгия Ярцев скончался в возрасте 74-х лет, сообщают «Известия».

По данным издания, Ярцев умер у себя дома. Причины смерти не уточняются.

Эту же информацию подтверждает РЕН ТВ.

Ярцев начинал футбольную карьеру в «Спартаке» из Костромы. Он выступал в разных клубах на позиции нападающего, в том числе и в московском «Спартаке», за которой провел более 100 матчей.

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Тренерскую карьеру он начал в «Красной Пресне», потом работал в «Спартаке», который привел к чемпионскому титулу в 1996 году. Кроме того, Ярцев в 2003-2005 году был тренером сборной России и вывел ее в финальную часть Евро-2004.

Наряду с Олегом Романцевым Ярцев считается одним из самых любимых тренеров болельщиков «Спартака».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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