СМИ: Скончался экс-тренер «Спартака» Георгий Ярцев
Бывший тренер «Спартака» и сборной России по футболу Георгия Ярцев скончался в возрасте 74-х лет, сообщают «Известия».
По данным издания, Ярцев умер у себя дома. Причины смерти не уточняются.
Эту же информацию подтверждает РЕН ТВ.
Ярцев начинал футбольную карьеру в «Спартаке» из Костромы. Он выступал в разных клубах на позиции нападающего, в том числе и в московском «Спартаке», за которой провел более 100 матчей.
Тренерскую карьеру он начал в «Красной Пресне», потом работал в «Спартаке», который привел к чемпионскому титулу в 1996 году. Кроме того, Ярцев в 2003-2005 году был тренером сборной России и вывел ее в финальную часть Евро-2004.
Наряду с Олегом Романцевым Ярцев считается одним из самых любимых тренеров болельщиков «Спартака».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 457 / сут.
Умерли
382 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 929 / сут.
- Мантуров рассказал о стоимости российского аналога препарата «Золгенсма»
- Россия ввела санкции против 384 членов японского парламента
- СМИ: Скончался экс-тренер «Спартака» Георгий Ярцев
- Бочкарёв: Эстакада через Волгоградский проспект на Московский скоростной диаметр готова на 50%
- Экс-директора «Открытой России» Пивоварова приговорили к четырём годам колонии
- Анна Кикина станет первым российским космонавтом в экипаже Сrew Dragon
- Рогозин: Каждый день искал деньги, чтобы не остановились предприятия
- Госдума разрешила тратить маткапитал на оплату образовательных услуг ИП
- В Италии заявили, что Путину подали голову Драги на серебряном блюде
- Путин присвоил Лепсу звание народного артиста России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru