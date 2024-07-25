«Спартак» подписал контракт с Эсекьелем Барко

Ранее аргентинский хавбек представлял клуб «Ривер Плейт» (Аргентина). Контракт будет действовать до 2027 года, финансовая составляющая сделки не обнародована.

В сообщении «Спартака» Барко характеризуется как «универсальный атакующий полузащитник», который может играть и на флангах атаки, и в центре поля. Отмечается, что чаще всего он действовал в роли левого вингера и «десятки».

На счету Барко в прошлом сезоне 28 матчей, два гола и семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость футболиста в девять миллионов евро.

Ранее нападающий Артем Дзюба отказался от автоматического продления контракта с московским «Локомотивом».

