«Спартак» подписал контракт с Эсекьелем Барко
Футбольный клуб «Спартак» (Москва) заключил контракт с полузащитником Эсекьелем Барко из Аргентины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте столичной команды.
Ранее аргентинский хавбек представлял клуб «Ривер Плейт» (Аргентина). Контракт будет действовать до 2027 года, финансовая составляющая сделки не обнародована.
В сообщении «Спартака» Барко характеризуется как «универсальный атакующий полузащитник», который может играть и на флангах атаки, и в центре поля. Отмечается, что чаще всего он действовал в роли левого вингера и «десятки».
На счету Барко в прошлом сезоне 28 матчей, два гола и семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость футболиста в девять миллионов евро.
Ранее нападающий Артем Дзюба отказался от автоматического продления контракта с московским «Локомотивом».
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