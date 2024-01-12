У ФК «Ростов» появился свой бразилец Роналдо

Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с бразильским футболистом Роналдо Сезаром Соаресом дос Сантосом, сообщает пресс-служба российской команды.

ФК «Краснодар» объявил о трансфере игрока сборной Колумбии Кастаньо

Нападающий, более известный как Роналдо, в декабре отпраздновал своё 23-летие. До перехода в «Ростов» он играл в болгарском клубе «Левски» из 25 матчей забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Сумма и срок контракта не уточняются.

Ранее футбольный клуб «Зенит» объявил о трансфере полузащитника сборной России Ильзата Ахметова, который перешёл в питерскую команду из ФК «Краснодар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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