СМИ: Дзюба отказался от автоматического продления контракта с «Локомотивом»

Собеседник издания указал, что для активации данной опции футболисту требовалось набрать три результативных действия в РПЛ, однако он решил от него отказаться.

«Дзюба надеется, что это решение поможет ему вернуть место в основном составе», — заключил источник.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Дзюба покинет «Локомотив» в конце сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».