СМИ: Дзюба отказался от автоматического продления контракта с «Локомотивом»
Нападающий Артём Дзюба отказался от автоматического продления контракта с московским «Локомотивом». Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Чемпионат».
Собеседник издания указал, что для активации данной опции футболисту требовалось набрать три результативных действия в РПЛ, однако он решил от него отказаться.
«Дзюба надеется, что это решение поможет ему вернуть место в основном составе», — заключил источник.
Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Дзюба покинет «Локомотив» в конце сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru