СМИ: Дзюба отказался от автоматического продления контракта с «Локомотивом»

Нападающий Артём Дзюба отказался от автоматического продления контракта с московским «Локомотивом». Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Чемпионат».

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Собеседник издания указал, что для активации данной опции футболисту требовалось набрать три результативных действия в РПЛ, однако он решил от него отказаться.

«Дзюба надеется, что это решение поможет ему вернуть место в основном составе», — заключил источник.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Дзюба покинет «Локомотив» в конце сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: instagram.com/artem.dzyuba
ТЕГИ:ФутболФутболистСпортЛокомотивАртем Дзюба

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