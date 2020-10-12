«Спартак» оштрафовали за нарушение антикоронавирусных мер
Московский футбольный клуб «Спартак» оштрафовали за нарушение законодательства в период угрозы распространения коронавируса, сообщает агентство «Интерфакс».
Красно-белых наказали за матч против петербургского «Зенита», который прошёл 3 октября и закончился со счётом 1:1. По официальным данным, игру посетили 17 150 человек, но эксперты сочли эту цифру заниженной.
В Роспотребнадзоре сообщили, что игру посетили более 20,7 тысячи болельщиков, а клуб не обеспечил соблюдение масочного режима и социальной дистанции. В итоге Тушинский суд Москвы выписал «Спартаку» административный штраф в 300 тысяч рублей.
Ранее за это же матч московский «Спартак» и петербургский «Зенит» получили на двоих штраф в 630 тысяч рублей, в том числе за использование зрителями пиротехники, скандирование оскорбительных выражений, нарушение санитарного регламента, демонстрацию несогласованных баннеров и нацистской символики.
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