«Спартак» и «Зенит» оштрафовали за пиротехнику и нацистскую символику

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» и петербургский «Зенит» за различные нарушения во время матча чемпионата России, сообщает издание «Чемпионат».

Общая сумма штрафа составила 630 тысяч рублей. Из них меньшую часть предстоит выплатить «Зениту»: 50 тысяч рублей за использование зрителями пиротехники и 40 тысяч рублей - за скандирование оскорбительных выражений. Оба клуба оштрафованы за нарушение санитарного регламента - «Спартак» на 30 тысяч рублей, а «Зенит» на 35 тысяч рублей.

Кроме этого, красно-белые заплатят 125 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники, по 50 тысяч рублей за демонстрацию несогласованных баннеров, за демонстрацию баннера с ненормативной лексикой и за скандирование оскорбительных выражений. А за публичную демонстрацию зрителями нацистской символики «Спартак» лишится ещё 200 тысяч рублей.

Помимо этого, КДК РФС запретил московскому клубу пускать зрителей на сектор B206 стадиона «Открытие Арена» на один домашний матч РПЛ условно, установлен испытательный срок до окончания сезона-2020/2021.

«Спартак» и «Зенит» встречались в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу 3 октября матч закончился со счетом 1:1. Руководство РПЛ и РФС заинтересовались игрой после сообщений о слишком большом в условиях COVID-ограничений количестве зрителей на трибунах.

