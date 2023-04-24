«Спартак» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

Столичный «Спартак» вырвал победу у «Краснодара» матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

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Игра прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

На 11-й минуте мяч в ворота красно-белых отправил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 58-й минуте преимущество гостей укрепил полузащитник Жоау Баши.

Спустя пять минут форвард москвичей Александр Соболев реализовал пенальти. На 67-й минуте он оформил дубль.

Краснодарцы вышли вперед на 72-й минуте. На 81-й «Спартак» вновь сравнял счет.

Решающий гол забил нападающий москвичей Квинси Промес.

После 24 матчей красно-белые имеют в активе 48 очков и располагаются на третьем месте турнирной таблицы. «Краснодар» с 38 баллами занимает седьмую строчку.

Накануне ЦСКА сыграл вничью в столичном дерби с «Локомотивом» и прервал победную серию из пяти матчей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ступников
ТЕГИ:Чемпионат России По ФутболуКраснодарФК "Спартак"

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