«Спартак» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

Игра прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

На 11-й минуте мяч в ворота красно-белых отправил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 58-й минуте преимущество гостей укрепил полузащитник Жоау Баши.

Спустя пять минут форвард москвичей Александр Соболев реализовал пенальти. На 67-й минуте он оформил дубль.

Краснодарцы вышли вперед на 72-й минуте. На 81-й «Спартак» вновь сравнял счет.

Решающий гол забил нападающий москвичей Квинси Промес.

После 24 матчей красно-белые имеют в активе 48 очков и располагаются на третьем месте турнирной таблицы. «Краснодар» с 38 баллами занимает седьмую строчку.

Накануне ЦСКА сыграл вничью в столичном дерби с «Локомотивом» и прервал победную серию из пяти матчей, передает «Радиоточка НСН».

