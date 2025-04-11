По его словам, с этой целью российским войскам следует предпринимать превентивные меры. Например, можно рассмотреть нанесение упреждающего удара по возможному пути проникновения иностранного контингента на Украину.

Парламентарий указал, что если британские военные появятся на украинской территории, то этом будет означать, что они выступают на стороне ВСУ, а значит являются законной целью для Вооруженных сил РФ.

«На мой взгляд, они не должны продержаться ни одного часа», — заключил Швыткин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает ООН в качестве альтернативы военному контингенту или гарантиям безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

