Водителям рассказали про новые автоподставы

Мошенники изобрели новую схему обмана автомобилистов с использованием заранее разбитых смартфонов, заявил агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.

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По его словам, разводилы ждут машины на перекрестках и пешеходных переходах, а затем имитируют удар телефона или планшета о притормаживающий автомобиль. Безделин добавил, что после этого они давят на чувство вины и просят у водителей возместить ущерб, хотя устройство уже было разбито или сломано заранее.

Чтобы защитить себя от мошенников, юрист советует иметь в салоне видеорегистратор и оформлять ДТП в соответствии с законом. Он отметил, что тогда автомобилистов не получится обмануть.

Ранее в Госдуме предложили оснащать автомобили такси видеорегистраторами, которые будут снимать обстановку в салоне машины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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