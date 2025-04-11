Водителям рассказали про новые автоподставы
Мошенники изобрели новую схему обмана автомобилистов с использованием заранее разбитых смартфонов, заявил агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.
По его словам, разводилы ждут машины на перекрестках и пешеходных переходах, а затем имитируют удар телефона или планшета о притормаживающий автомобиль. Безделин добавил, что после этого они давят на чувство вины и просят у водителей возместить ущерб, хотя устройство уже было разбито или сломано заранее.
Чтобы защитить себя от мошенников, юрист советует иметь в салоне видеорегистратор и оформлять ДТП в соответствии с законом. Он отметил, что тогда автомобилистов не получится обмануть.
Ранее в Госдуме предложили оснащать автомобили такси видеорегистраторами, которые будут снимать обстановку в салоне машины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru