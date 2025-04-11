Власти Мьянмы уточнили число погибших в результате землетрясения
В результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, погибли 3 689 человек. Об этом со ссылкой на Государственный административный совет страны сообщает Центральное телевидение Китая.
В сообщении говорится, что ранения получили 5 020 человек, ещё 139 человека числятся пропавшими без вести.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в пострадавших районах Мьянмы фиксируются сложности с доступом к медуслугам и чистой воде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По его словам, это усложняет санитарную ситуацию и увеличивает риск вспышек заболеваний, в том числе холеры и лихорадки денге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru