Власти Мьянмы уточнили число погибших в результате землетрясения

В сообщении говорится, что ранения получили 5 020 человек, ещё 139 человека числятся пропавшими без вести.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в пострадавших районах Мьянмы фиксируются сложности с доступом к медуслугам и чистой воде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его словам, это усложняет санитарную ситуацию и увеличивает риск вспышек заболеваний, в том числе холеры и лихорадки денге.

