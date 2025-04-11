Суд арестовал девушку за стычку с полицейским на прощании с рэпером Техником

Лефортовский суд Москвы арестовал на 12 суток девушку, у которой произошел конфликт с полицейским во время прощания с рэпером Пашей Техником (Павел Ивлев) в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Суд признал девушки виновной по делу о мелком хулиганстве. Как сказано в протоколе об административном правонарушении, задержанная во время прощания находилась в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляла сотрудников полиции нецензурной бранью. Она отказывалась проследовать в отделение полиции и нападала на сотрудников силовых органов.

Ранее сообщалось, что как минимум пять человек были задержаны на прощании с Техником, которое прошло сегодня в храме Петра и Павла в Лефортове.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗадержаниеСмертьМузыканты

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