Суд арестовал девушку за стычку с полицейским на прощании с рэпером Техником

Суд признал девушки виновной по делу о мелком хулиганстве. Как сказано в протоколе об административном правонарушении, задержанная во время прощания находилась в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляла сотрудников полиции нецензурной бранью. Она отказывалась проследовать в отделение полиции и нападала на сотрудников силовых органов.

Ранее сообщалось, что как минимум пять человек были задержаны на прощании с Техником, которое прошло сегодня в храме Петра и Павла в Лефортове.



