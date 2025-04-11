Мирный житель был тяжело ранен в Белгородской области при обстреле ВСУ

По его словам, в результате был ранен мирный житель, которого в тяжёлом состоянии доставили в Грайворонскую ЦРБ.

«Медики оказывают ему всю необходимую помощь», - написал губернатор.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что дроны ВСУ атаковали расположенный в регионе военный аэродром, сообщает «Свободная пресса».