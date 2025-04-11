Мирный житель был тяжело ранен в Белгородской области при обстреле ВСУ
11 апреля 202517:50
Вооружённые силы Украины обстреляли село Мокрая Орловка Грайворонского округа. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате был ранен мирный житель, которого в тяжёлом состоянии доставили в Грайворонскую ЦРБ.
«Медики оказывают ему всю необходимую помощь», - написал губернатор.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что дроны ВСУ атаковали расположенный в регионе военный аэродром, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru