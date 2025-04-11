Бывший депутат Рады назвал причину отставки посла США на Украине
Отставка посла США на Украине является сигналом к тому, что Вашингтон желает полностью перезагрузить украинскую власть. Как пишет «Газета.Ru», такое заявление сделал экс-депутат Верховной рады, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.
По его мнению, американский лидер Дональд Трамп намерен организовать на Украине выборы и под решение этих задач назначит в Киев «своего человека».
«Новый посол будет настаивать на проведении выборов. Зеленский же будет сопротивляться», — заключил Килинкаров.
Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) и бывший украинский премьер Юлия Тимошенко подтвердили, что работают с американскими партнёрами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
При этом оба выступили против президентских выборов в стране во время боевых действий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru