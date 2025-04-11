По его мнению, американский лидер Дональд Трамп намерен организовать на Украине выборы и под решение этих задач назначит в Киев «своего человека».

«Новый посол будет настаивать на проведении выборов. Зеленский же будет сопротивляться», — заключил Килинкаров.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) и бывший украинский премьер Юлия Тимошенко подтвердили, что работают с американскими партнёрами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

При этом оба выступили против президентских выборов в стране во время боевых действий.

